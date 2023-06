Tradegate-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) unter die Lupe.Spannende Nachrichten aus dem Chip-Sektor: Intel wolle beim anstehenden Börsengang von Arm als ein Ankerinvestor auftreten und mächtig investieren. Die Bande zwischen dem CPU-Marktführer und der britischen SoftBank-Tochter würden damit noch enger.Laut Bloomberg könnte eine hohe Investition von Intel die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Börsengangs in einem unsicheren Marktumfeld erhöhen. Unklar sei laut den Insidern bisher jedoch noch, wie viel in Arm investiert werden würde oder wie die Struktur aussehen würde. Arm habe zudem Gespräche mit anderen Unternehmen geführt.Arm habe bereits Ende April die Anträge für einen Nasdaq-Börsengang bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht. Die SoftBank-Tochter könnte mit diesem Schritt zwischen acht und zehn Milliarden Dollar erlösen.Dass Intel und Arm - immerhin aufgrund der unterschiedlichen Prozessoren-Architekturen Konkurrenten - zuletzt näher zusammengerückt seien, sei bereits bekannt. Im Rahmen der "IDM 2.0"-Strategie von Intel-Boss Pat Gelsinger sei Mitte Mai von beiden Konzernen eine Kooperation über mehrere Generationen hinweg angekündigt worden. Das Ziel der Partnerschaft sei es, Arm-Designs auf Intels Fertigungsknoten anzupassen, sodass die Kunden der Briten auch in Intels neuen Foundrys produzieren könnten.Die SoftBank-Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Bei Intel sollten Anleger dagegen investiert bleiben, müssten aber einen langen Atem mitbringen, bis die neue Foundry-Strategie durchschlage. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SoftBank-Aktie: