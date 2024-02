Tokio Stock Exchange-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

8.492,00 JPY +6,27% (13.02.2024)



ISIN SoftBank-Aktie:

JP3436100006



WKN SoftBank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol SoftBank-Aktie:

SFT



Tokio Stock Exchange-Symbol SoftBank-Aktie:

9984



NASDAQ OTC-Symbol SoftBank-Aktie:

SFTBF



Kurzprofil SoftBank Group Corp.:



Die SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) ist eine japanische Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Tokio. Der Konzern investiert vornehmlich in Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Kommunikation, Energie und Finanzen. Anteile hält die Gruppe dabei an verschiedenen Blue Chip-Unternehmen. Über den Vision Fund, der über ein Kapital von rund 100 Milliarden US-Dollar verfügt, investiert die Gesellschaft außerdem regelmäßig hohe Summen in verschiedenste Startups. (13.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) unter die Lupe.In Japan seien die Bullen nicht einzufangen. Der Nikkei sei am Dienstag auf den höchsten Stand seit 1990 geklettert. Die Aktie von SoftBank sei weiter heiß begehrt - innerhalb von einer Woche habe der Titel der Beteiligungsgesellschaft nun 30% zugelegt.SoftBank profitiere nach wie vor von den starken Zahlen des Techzulieferers Arm, an dem die Japaner 90% halten würden. Die Aktie von Arm habe sich innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kurs verdoppelt. "Der Aktionär" habe die SoftBank-Aktie im Juni empfohlen. Monatelang habe der Titel es nicht über den horizontalen Widerstand geschafft, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SoftBank-Aktie:52,51 EUR -5,39% (13.02.2024, 13:10)