Kurzprofil SoftBank Corp.:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (07.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Finanzspritze in Sicht! Es sei derzeit nicht gerade das beste Umfeld für die japanische Beteiligungsgesellschaft und ihre Tech-Beteiligungen. Insidern zufolge könnte es dieses Jahr allerdings zur Abwechslung mal wieder eine positive Nachricht von der SoftBank geben. Angeblich sei ein Börsengang des Chip-Entwicklers Arm geplant.Bereits am Sonntag sei aus gut informierten Kreisen durchgesickert, dass SoftBank mit dem IPO in den USA dieses Jahr mindestens 8 Mrd. USD einnehmen wolle. Laut Reuters sollten die notwendigen Papiere für den Börsengang sollen voraussichtlich Ende April eingereicht werden. Das genaue Timing des Börsengangs solle vom Marktumfeld abhängen.Der Plan komme nicht wirklich überraschend, könnte jedoch für den gesamten IPO-Markt sehr spannend werden. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der Korrekturphase an den Börsen sei es recht ruhig um das Thema Börsengänge geworden. Sollte SoftBank mit Arm einen Erfolg feiern können, wäre das auch ein gutes Signal für den Markt insgesamt. Für die SoftBank-Aktie wäre ein erfolgreicher Arm-Börsengang enorm wichtig, nachdem in den vergangenen Quartalen viele Tech-Beteiligungen deutlich im Wert gesunken seien und u.a. Alibaba-Aktien hätten verkauft werden müssen, um liquide zu bleiben. Im November 2022 habe SoftBank verkündet, dass angesichts des Krypto-Debakels um FTX voraussichtlich rund 100 Mio. USD abgeschrieben werden müssten. Investierte Anleger würden bei der SoftBank wohl weiter Geduld brauchen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link