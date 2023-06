Tokio Stock Exchange-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

6.000,00 JPY -1,33% (07.06.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

43,91 USD -0,20% (06.06.2023, 21:38)



ISIN SoftBank-Aktie:

JP3436100006



WKN SoftBank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol SoftBank-Aktie:

SFT



Tokio Stock Exchange-Symbol SoftBank-Aktie:

9984



NASDAQ OTC-Symbol SoftBank-Aktie:

SFTBF



Kurzprofil SoftBank Group Corp.:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Chipdesigner ARM, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, hat den ersten Schritt an die Börse gemacht - das zum japanischen Technologiekonzern SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) gehörende Unternehmen reichte den Entwurf eines Börsenprospekts bei der US-Aufsicht SEC ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Volumen und Preis sollten später festgelegt werden. SoftBank habe ARM 2016 für 32 Mrd. Dollar gekauft. Ein Verkauf an NVIDIA sei an Bedenken von Wettbewerbshütern gescheitert. Dem Vernehmen nach sollten ARM-Aktien im Wert von bis zu zehn Mrd. Dollar platziert werden, womit sich das für den September geplante IPO wohl zum größten US-Börsengang seit dem Jahr 2021 entpuppen dürfte. Der Gesamtwert des Unternehmens werde auf mehr als 50 Mrd. Dollar taxiert. Damit sei quasi der gesamte Börsenwert von SoftBank abgedeckt. Gut möglich also, dass die Aktie von einem IPO der Tochter profitiere.Genau deshalb hätten die Analysten von Jefferies die Papiere von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel für die in den USA notierten Aktien von 19,11 auf 23,18 Dollar angehoben. Mit dem jüngsten Kurssprung sei dieses Ziel schon fast erreicht. Dennoch könnte sich die Rally noch fortsetzen, zumal Halbleiteraktien bei Anlegern momentan hoch im Kurs stünden.Da falle es auch kaum ins Gewicht, dass es operativ bei SoftBank eher mau laufe. Die Holdinggesellschaft investiere vornehmlich in Firmen aus den Bereichen Technologie, Kommunikation, Energie und Finanzen. Über den Vision Fund, der über ein Kapital von rund 100 Mrd. Dollar verfügt, will SoftBank künftig verstärkt in den Bereich KI investieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2023)Börsenplätze SoftBank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SoftBank-Aktie:40,28 EUR -2,05% (07.06.2023, 15:03)