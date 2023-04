Euronext Paris-Aktienkurs Sodexo-Aktie:

100,35 EUR +11,08% (05.04.2023, 11:46)



ISIN Sodexo-Aktie:

FR0000121220



WKN Sodexo-Aktie:

870935



Ticker-Symbol Sodexo-Aktie:

SJ7



Euronext Paris-Symbol Sodexo-Aktie:

SW



Nasdaq Other OTC-Symbol Sodexo-Aktie:

SDXOF



Kurzprofil Sodexo S.A.:



Sodexo (ISIN: FR0000121220, WKN: 870935, Ticker-Symbol: SJ7, EN Paris-Symbol: SW, Nasdaq OTC-Symbol: SDXOF), gegründet 1966 von Pierre Bellon in Marseille, Frankreich, ist ein globales Facility Management- und Catering-Unternehmen. Sodexo ist heute der weltweit führende Anbieter von "Quality of Life Services" zur Verbesserung der Lebensqualität als wesentlichem Faktor für den Erfolg jeder und jedes Einzelnen wie auch von Organisationen. Sodexo ist mit 412.000 Mitarbeiter*innen in 56 Ländern tätig und erreicht mit einer einzigartigen Kombination aus Verpflegungs- und Facility-Management-Services vor Ort, Benefits & Rewards Services sowie Personal & Home Services jeden Tag rund 100 Millionen Verbraucher*innen. (05.04.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sodexo: Abspaltung des Geschäftsbereichs beflügelt die Aktie - AktiennewsDie Aktien von Sodexo (ISIN: FR0000121220, WKN: 870935, Ticker-Symbol: SJ7, EN Paris-Symbol: SW, Nasdaq OTC-Symbol: SDXOF) legen heute um fast 11% zu und erreichen damit den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, nachdem das französische Unternehmen die Ergebnisse für die erste Hälfte seines Geschäftsjahres bekannt gegeben hat und plant, seinen Geschäftsbereich Benefits&Rewards abzutrennen und 2024 an die Börse zu bringen, so die Experten von XTB.Die Finanzergebnisse selbst hätten den Konsens der Analysten übertroffen, was vor allem auf die reibungslose Umsetzung des angenommenen Umstrukturierungsprozesses zurückzuführen sei. Die Analysten seien der Ansicht, dass die prognostizierte Fortsetzung des Trends zur Ergebnisverbesserung in Verbindung mit dem positiven Katalysator der Abtrennung eines Teils des Geschäftsbereichs die Leistung des Unternehmens auf längere Sicht unterstützen könnte. (Quelle: Sodexo)Die Börsennotierung des neu abgetrennten Geschäftsbereichs werde durch eine Ausschüttung von Aktien an die bestehenden Sodexo-Aktionäre erreicht.Börsenplätze Sodexo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sodexo-Aktie:100,20 EUR +10,99% (05.04.2023, 11:42)