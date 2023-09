Börsenplätze Société Générale-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

23,37 EUR -11,83% (18.09.2023, 18:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

23,28 EUR -12,05% (18.09.2023, 17:39)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext Paris-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (18.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Société Générale aus Frankreich würden heute crashen. Aktuell netrage das Kursminus bei der Großbank rund 12 Prozent. Ein Blick auf die Kurse anderer Geldhäuser in Europa zeige aber, dass es sich dabei wohl kaum um den Auftakt für neue Schwierigkeiten in der Branche handele.Die Anleger der Société Générale würden am Montag sehr enttäuscht reagieren auf ein Strategiepaket des Konzernchefs Slawomir Krupa. Zuletzt habe das Minus 12,3 Prozent auf 23,23 Euro betragen, weil dieser die Ertragsentwicklung für seinen Kosten- und Kapitalfokus opfere. So habe der Manager die Ziele für das Einnahmenwachstum und die Profitabilität für die kommenden drei Jahre gesenkt.Krupa wolle das Bankhaus wieder effizienter machen und die Kapitalsituation stärken - mit dem zumindest langfristigen Ziel, die Aktien wieder auf Touren zu bringen. Zunächst sei dies aber nicht gelungen, denn der Kurs sei zu Wochenbeginn auf das niedrigste Niveau seit Anfang August abgesackt.Laut der Analystin Delphine Lee von JP Morgan sei der Kostenfokus zwar positiv, sie rechne aber mit Abwärtspotenzial bei den Ertragsschätzungen. Es werde einige Zeit brauchen, bis der Markt Kostenfortschritte wertschätze, denn die Erfolgsbilanz falle bei solchen Maßnahmen bei der Société Générale gemischt aus.Die Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Nach den heutigen Verlusten meiden Anleger die Papiere alleine schon aus charttechnischen Gründen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Société Générale-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link