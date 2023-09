Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (18.09.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale: "Enttäuschender" Strategieplan drückt die Aktie - AktiennewsDer Start in die neue Handelswoche verläuft für die Anleger der Bank Société Générale wenig optimistisch, so die Experten von XTB.Die Bekanntgabe des "enttäuschenden" strategischen Plans des Unternehmens habe zu einem Ausverkauf der Aktien des Instituts um fast 6% geführt.Wie Bloomberg berichte, resultiere diese pessimistische Reaktion insbesondere aus dem Fehlen konkreter Entscheidungen über die Umstrukturierung der in Schwierigkeiten geratenen Investmentbanking-Einheit der Bank, was zusammen mit dem Fehlen von Plänen zur Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms zu einer pessimistischen Stimmungsmischung führe.