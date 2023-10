Die Existenzgründung als Finanzberater gründlich vorbereiten

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Arbeit als Anlageberater verspricht ein attraktives Einkommen und eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Grundsätzlich können Berater für Banken, Investmentgesellschaften und andere Institutionen als Angestellte Geld verdienen - viele entscheiden sich aber für die Selbstständigkeit. Doch worauf kommt es bei der Existenzgründung an? Dieser Ratgeberartikel klärt auf!Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ein Wagnis. Niemand kann mit vollständiger Sicherheit vorhersagen, ob sich der erwünschte wirtschaftliche Erfolg einstellt. Es gibt aber vielfältige Möglichkeiten, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Der wichtigste Tipp: Anlageberater sollten sich nicht überstürzt selbstständig machen, sondern die Gründung systematisch planen und hierbei alle relevante Aspekte berücksichtigen.Eine ausführliche Vorbereitung des Gründungsprozesses empfiehlt sich in zweifacher Hinsicht:Theoretisch lassen sich falsche Entscheidungen auch später noch korrigieren. Das ist jedoch mit einem enormen Aufwand verbunden. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:Ein Gründer hat sich dazu entschieden, ausschließlich beratenden Tätigkeiten nach zu kommen. Er verkauft oder vermittelt keine Anlageprodukte. Das garantiert ihm den freiberuflichen Status. Will er später aber doch Finanzprodukte vermarkten, muss er nachträglich einen Gewerbebetrieb anmelden.Ähnliches gilt bei der Finanzierung für Selbstständige und Freiberufler . Kluge Existenzgründer beschäftigen sich intensiv mit dieser Thematik und wägen unterschiedliche Finanzierungsmodelle ab. Anschließend vergleichen sie zum Beispiel verschiedene Kreditangebote, wenn sie sich für eine Kreditfinanzierung entschieden haben.Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten: Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ein wichtiger Aspekt sind die konkreten Leistungen. Wenn Anlageberater als Vermittler auftreten, müssen sie im Regelfall einen Gewerbebetrieb anmelden. Anders sieht es aus, wenn sich auf den beratenden Charakter dieser Tätigkeit beschränken. In diesem Fall zeigen sie zum Beispiel Privatpersonen auf, wie sie ihr Kapital gewinnbringend auf verschiedene Anlagekategorien wie Festgeld, Aktien, Immobilien, Edelmetalle und Co. aufteilen können. Zudem versorgen sie ihre Auftraggeber regelmäßig mit fundierten Analysen über die aktuellen Marktentwicklungen, woraufhin diese ihre Investitionsentscheidungen treffen.Manche fragen sich vielleicht, warum die Einstufung in Freiberufler oder Gewerbetreibender so bedeutend ist. Das liegt vor allem daran, dass freiberufliche Anlageberater von mehreren Vorzügen profitieren. Erwähnung verdienen hierbei insbesondere: