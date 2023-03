Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Lithiumpreis habe in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Das sei aber kein Weltuntergang und keine Überraschung. Der Fehler sei, sich bei Rohstoffaktien am durchschnittlichen KGV der letzten Jahre zu orientieren. Das führe am Top einer Preisbewegung zu der Annahme, die Aktien seien noch viel zu günstig.



Dieses Phänomen sei im Rohstoffsektor bekannt. Vor allem bei Eisenerzunternehmen. Der Eisenerzpreis sei extrem volatil. Am Top sähen Eisenerzproduzenten immer äußerst günstig aus, doch meist sei diese günstige Bewertung nur ein Indiz, dass die Eisenerzpreise ihr Top gesehen hätten. Bei Gold und Silber seien die letzten Tage im Zeichen einer Bodenbildung gestanden. Aktuell sei die Frage, ob das Tief schon drin sei, oder der Goldpreis noch den Bereich rund um 1.780 USD teste. Auch bei Silber sei noch ein tieferes Tief vorstellbar. (02.03.2023/ac/a/m)

