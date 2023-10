NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (04.10.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital behalten ihr "buy"-Rating und ihr Kursziel von 195 US-Dollar für die Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) bei.Loop Capital merke an, dass das Unternehmen nach der Teilnahme an seiner Data Cloud-Kundenveranstaltung gut positioniert zu sein scheine, um von der aufkommenden KI-Chance zu profitieren, da es seine Plattform aggressiv ausbaue. Das Kundeninteresse an den Snowpark Container Services, die Data-Science-Workloads mit großen Sprachmodellen verwalten würden, sei nach wie vor groß. Loop Capital merke außerdem an, dass der Schwerpunkt auf Innovation weiterhin ein Hauptaugenmerk des Unternehmens sei, was durch neue Produkte in verschiedenen Stadien der privaten und öffentlichen Vorschau belegt werde.Die Analysten von Loop Capital stufen die Snowflake-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 04.10.2023)