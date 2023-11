NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

181,83 USD +3,71% (30.11.2023, 16:45)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) und hebt das Kursziel an.Snowflakes erster echter Gewinn und das erste "Richtwert-nach-oben"-Quartal seit mindestens 18 Monaten sei eine starke Bestätigung dafür, dass die Cloud-Optimierungen nachlassen würden, da sich neue Projekte erholen würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei der Ansicht, dass die Ergebnisse einen Wendepunkt in den Fundamentaldaten des Software-Konzerns markieren würden, insbesondere im Hinblick auf neue Produkte, die für das Geschäftsjahr 2025 geplant seien.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 191 auf 235 USD erhöht. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:167,80 EUR +4,88% (30.11.2023, 17:11)