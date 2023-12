NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities heben das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) von 195 auf 220 USD an.Snowflake habe solide Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und den Ausblick für den Produktumsatz im vierten Quartal angehoben. Die BofA sehe Snowflake zwar nach wie vor in einer guten Position, um Marktanteile im Bereich Datenmanagement zu konsolidieren, da das Unternehmen zu den Vorreitern in der Cloud gehöre, mit den wichtigsten öffentlichen Clouds interoperabel sei und über eine Plattform verfüge, auf der mehrere Workloads ausgeführt werden könnten, sei jedoch der Ansicht, dass ein Großteil des kurzfristigen Aufwärtspotenzials bei der aktuellen Bewertung bereits eingepreist sei.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Snowflake weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:170,40 EUR -1,16% (01.12.2023, 14:10)