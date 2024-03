NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

189,3276 USD +0,56% (01.03.2024, 16:26)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) von "overweight" auf "equal-weight" herab, mit einem Kursziel von 175 USD (alt: 230 USD).Eine stärker als erwartete Verlangsamung in der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und der Weggang des CEOs dürften die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Wettbewerbs und der Positionierung des Unternehmens im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz verstärken. Das Analysehaus sage, dass seine Schätzung für den freien Cashflow für 2025 um 11% gekürzt worden sei, während das Umsatzwachstum geringer ausfalle, was zu einem ungünstigen Chancen-Risiko-Verhältnis für die Aktie führe.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Snowflake-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herab. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:174,20 EUR +0,11% (01.03.2024, 16:39)