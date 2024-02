NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

230,93 USD +0,69% (26.02.2024)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) weiterhin mit "buy" ein.Jefferies sei der Ansicht, dass das Setup für Snowflake weitgehend risikolos sei, wobei der Fokus auf dem Wachstum des Produktumsatzes im GJ25 liege. Snowflake sei die Top-Wachstumsstory mit mehreren Umsatztreibern, darunter ein neuer Produktzyklus, beschleunigte Cloud-Ausgaben und Rückenwind durch KI, die das 17Fache des Umsatzes im Jahr 2025 rechtfertigen würden.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Snowflake weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 230,00 auf 265,00 USD. (Analyse vom 25.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:214,50 EUR +0,70% (27.02.2024, 12:01)