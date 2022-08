NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

159,49 USD +4,19% (24.08.2022, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (25.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Der Anbieter von Data-Warehouse-Lösungen habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz und Kundenwachstum übertreffen können. Zudem habe das US-Unternehmen seine Prognose angehoben. Die Snowflake-Aktie sei nachbörslich um knapp 18% gestiegen.Snowflake habe durch die Bank die Erwartungen geschlagen. Beeindruckend sei insbesondere die anhaltende starke Wachstumsdynamik im schwierigen Makroumfeld. "Der Aktionär" bleibe bullish und empfehle Anlegern, ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2022)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:187,24 EUR +16,82% (25.08.2022, 11:23)