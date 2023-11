NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

183,66 USD +4,76% (30.11.2023, 16:18)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) an.Der US-Softwarekonzern habe im dritten Quartal ein Produktumsatzwachstum von 34% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet und damit die Konsensprognose so deutlich übertroffen wie seit über einem Jahr nicht mehr, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Wachstumsprognose für das vierte Quartal von 29 bis 30% im Jahresvergleich liege deutlich über den Konsenserwartungen, was darauf hindeute, dass sich das Wachstum stabilisiere und die Schätzungen für das GJ25 entschärfe.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 215 auf 230 USD erhöht. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:166,60 EUR +4,12% (30.11.2023, 16:30)