Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Oppenheimer:Ittai Kidron, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) nach weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 220 USD auf 240 USD.Kidron stelle fest, dass Snowflake ein solides Quartal abgeliefert habe und die Konsensschätzungen für Umsatz/EPS übertroffen habe. Das Unternehmen habe im dritten Quartal von einem hohen NRR, neuen Kunden und einer guten Traktion bei den Großkunden profitiert. Darüber hinaus habe der Analyst seine Prognose für den Produktumsatz in GJ24 auf 2,65 Mrd. US-Dollar angehoben, da sich die Konsumtrends im Quartal verbessert hätten. Kidron glaube, dass dies Snowflake in die Lage versetze, das Wachstum des Produktumsatzes in GJ25 wieder zu beschleunigen.Ittai Kidron, Analyst von Oppenheimer, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:166,60 EUR +4,12% (30.11.2023, 16:30)