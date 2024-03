NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

186,72 USD -0,83% (01.03.2024, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (04.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Oppenheimer:Ittai Kidron, Analyst von Oppenheimer, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Er stelle fest, dass Snowflake ein solides Quartal abgeliefert und die Konsensschätzungen für Umsatz/EPS übertroffen habe, do der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der für das Gesamtjahr 2025 prognostizierte Produktumsatz von 3,25 Mrd. USD habe allerdings deutlich unter den Erwartungen gelegen und der CEO werde ersetzt. Kidron sei eher optimistisch und glaube, dass die Unterschreitung der Prognosen auf sehr konservative Annahmen zurückzuführen sei und im Widerspruch zu den jüngsten Konsumtrends stehe, um künftige Revisionen zu minimieren und die Voraussetzungen für einen neuen CEO zu schaffen. Der Analyst sei der Meinung, dass Snowflake damit in der Lage sei, im Laufe des Jahres die Erwartungen zu übertreffen und den Umsatz näher an die jüngsten cRPO-Trends heranzuführen.Ittai Kidron, Analyst von Oppenheimer, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 240 auf 220 USD reduziert. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:172,40 EUR 0,00% (04.03.2024, 14:52)