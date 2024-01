NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

189,12 USD +2,94% (05.01.2024, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) weiterhin mit "buy" ein.Die Analysten von Jefferies & Co würden erwarten, dass 2024 ein weiteres positives Jahr für Software sein werde, sage aber, dass die Branche im Vergleich zu 2023 wahrscheinlich moderatere Renditen verzeichnen werde. Die erste Jahreshälfte 2024 könnte angesichts der Rally im vierten Quartal und dem saisonalen "Glatteis" im ersten Quartal eine Herausforderung sein, so Jefferies. Das Unternehmen würde sich selektiv für eine bessere zweite Jahreshälfte positionieren, die von einer fundamentalen Beschleunigung, einer verstärkten Einführung von künstlicher Intelligenz, niedrigeren Zinssätzen, "immer noch angemessenen" Bewertungen und einer potenziellen Zunahme von Übernahmen angetrieben werde. Anleger sollten Software 2024 übergewichten, aber mit moderateren Renditen rechnen, so Jefferies.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Snowflake weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 220 auf 230 USD. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:173,40 EUR +0,23% (08.01.2024, 13:34)