Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

172,40 EUR 0,00% (04.03.2024, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

186,72 USD -0,83% (01.03.2024, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (04.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Rosenblatt Securities:Rosenblatt Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Der Ausblick von Snowflake für das Q1-Produktumsatzwachstum habe bei 26 bis 27% gelegen und damit unter dem vorherigen Konsens von 28,7%, während das Unternehmen für das GJ 2025 ein Produktumsatzwachstum von 22% prognostiziert habe, was deutlich unter der vorherigen Schätzung von Snowflake von 32% und dem Konsens von 30,4% liege, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Nach dem vierten Quartal senke Rosenblatt Securities seine Schätzung des Umsatzwachstums für das GJ 2025 von 32% auf 22% und gehe für das GJ 2026 von einem Umsatzwachstum von etwa 22% aus, während es seine Bewertung auf die Basis des GJ 2025-26 übertrage.Rosenblatt Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 190 auf 185 USD reduziert. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link . (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie: