NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

188,28 USD -18,14% (29.02.2024, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von JMP Securities:Patrick Walravens, Analyst von JMP Securities, stuft die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) weiterhin mit "outperform" ein.Snowflake habe insgesamt besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet und Sridhar Ramaswamy zum neuen CEO ernannt, während Frank Slootman in den Ruhestand gehe, aber Vorsitzender des Verwaltungsrats bleibe. Die Prognosen seien konservativ gewesen und hätten deutlich unter den Erwartungen gelegen, aber das Unternehmen sei nach wie vor positiv gestimmt, da sich die Konsumtrends seit Beginn des letzten Jahres verbessert hätten und das vierte Quartal ein außergewöhnliches Buchungsquartal für das Unternehmen gewesen sei, was auf ein sich verbesserndes makroökonomisches Umfeld hindeute.Patrick Walravens, Analyst von JMP Securities, stuft die Aktie von Snowflake weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 212 auf 235 USD. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:175,40 EUR +0,80% (01.03.2024, 13:56)