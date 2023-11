NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von der UBS:Karl Keirstead, Analyst der UBS, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Snowflake habe für das dritte Quartal ein ausgeglichenes Ergebnis vorgelegt, auch wenn die RPO "etwas geringer" ausgefallen sei und die operativen Margen und der operative Cashflow besser als erwartet ausgefallen seien, so der Analyst. Snowflake habe auch die Überzeugung geäußert, dass Kunden versuchen würden, "ihre Datenbestände in Ordnung zu bringen", bevor sie KI-Initiativen in Betrieb nehmen würden, und dass sie infolgedessen eine "gewisse Beschleunigung" bei der Migration von Cloud-Daten beobachten würden, aber das Unternehmen habe nicht signalisiert, dass ein damit verbundener Umsatzanstieg bereits wesentlich gewesen sei.Karl Keirstead, Analyst der UBS, bewertet die Snowflake-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 155,00 auf 185,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:172,40 EUR +7,75% (30.11.2023, 14:18)