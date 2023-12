NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 195 USD auf 235 USD.Das Unternehmen habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, einschließlich eines Produktumsatzwachstums von 32%. Vielleicht am bedeutendsten sei, dass Snowflake seine Prognose für den Produktumsatz für das GJ24 um etwa 50 Mio. USD und mehr als die 26 Mio. USD Produktumsatzüberschreitung in Q3 angehoben habe. Kommentare über die Stabilisierung des Makros in Verbindung mit den höheren Aussichten für Q4 und den sich verbessernden Verbrauchstrends das Unternehmen würden zuversichtlich stimmen, dass Q4 letztendlich eine "Talsohle" für das normalisierte Wachstum darstellen könnte und eine anständige Grundlage für die GJ25-Prognose im nächsten Quartal biete.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Snowflake-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:171,80 EUR -0,35% (01.12.2023, 12:12)