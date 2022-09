Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (20.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.In diesem schwierigen Marktumfeld sei es nicht einfach Technologie-Aktien zu finden, die durch Relative Stärke überzeugen würden. Eine dieser Aktien sei fraglos Snowflake. Der Titel habe seit Mitte Juni einen intakten Aufwärtstrend ausgebildet und sei kurz davor, ein neues Kaufsignal auszulösen. Und dafür gebe es gute Gründe.Trotz steigender Zinsen und sinkender IT-Ausgaben habe der Datenanalyse-Spezialist seine Produkt-Einnahmen im zweiten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahr um 83 Prozent auf rund 466 Millionen Dollar gesteigert. Auch die Zahl der Kunden sei deutlich um 36 Prozent auf 6.808 geklettert. Das eigentliche Highlight sei jedoch die Prognoseanhebung gewesen.Dabei gebe es noch reichlich Raum für Wachstum, denn Snowflake bediene einen riesigen Markt. Laut Gartner sei der adressierbare Markt für cloudbasierte Datenplattformen ganze 248 Milliarden Dollar schwer.Die Tatsache, dass Snowflake deutlich schneller als der Markt wachse, deute darauf hin, dass das Unternehmen das Potenzial besitze, langfristig zu einem der weltweit größten Softwareanbieter aufzusteigen. Bereits jetzt sei Snowflake der zweitgrößte Data-Warehouse-Anbieter der Welt und dürfte laut neuesten Prognosen bereits im nächsten Jahr Amazon Redshft als Marktführer ablösen."Der Aktionär" habe Snowflake in der Ausgabe 26/22 zum ersten Mal zum Kauf empfohlen und liege seitdem knapp 50 Prozent im Plus. Gelinge es denn Bullen, den Widerstand an der 200-Dollar-Marke zu knacken, dürfte sich die dynamische Erholungsrally fortsetzen.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Snowflake-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 20.09.2022)