Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (28.02.2024/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Loop Capital:Loop Capital rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) und erhöht das Kursziel.Die Snowflake-Aktie sei mit einem Unternehmenswert von 15 im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen im Jahr 2025 nicht besonders günstig bewertet, aber Snowflake scheine von mehreren Wachstumskatalysatoren zu profitieren, die der Aktie zu einer soliden Performance verhelfen sollten, selbst nachdem sie in den letzten Monaten stark gestiegen sei, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Zu den Katalysatoren würden ein starker Produktzyklus, der zu mehr Arbeitslasten auf der Plattform führe, Rückenwind durch generative KI, da das Unternehmen dabei helfe, ihre Datenumgebungen auf GenAI vorzubereiten, und das Nachlassen des Gegenwinds bei der Cloud-Optimierung gehören.Loop Capital hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 215 auf 260 USD angehoben. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:213,00 EUR -1,39% (28.02.2024, 15:49)