NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

189,10 USD -1,13% (16.01.2024, 16:11)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (16.01.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Truist:Joel Fishbein, Analyst von Truist, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) und erhöht das Kursziel.Das fundamentale Setup für die Unternehmen in den Konsensmodellen sei günstiger als in den vergangenen Jahren, da die Managementteams weiterhin konservativ agieren würden, nachdem sie in den letzten 18 Monaten von der Optimierung der Cloud-Ausgaben betroffen gewesen seien, so der Analyst in einer Studie zu den Sektoren Infrastruktur und Sicherheitssoftware. Truist füge allerdings hinzu, dass der Optimismus der Anleger hinsichtlich möglicher Zinssenkungen durch die FED die Software-Bewertungen seit ihrem Tiefstand vor einem Jahr deutlich in die Höhe getrieben habe und mit Blick auf das Jahr 2024 der Preis für Ausführungsfehler hoch sein könnte.Joel Fishbein, Analyst von Truist, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 210 auf 230 USD angehoben. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:173,80 EUR -0,34% (16.01.2024, 16:14)