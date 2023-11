NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

161,85 USD +0,55% (17.11.2023, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Bei Snowflake gebe es nachlassende Optimierungen und eine frühe Traktion neuer Produkte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Cloud-basierte Software-Unternehmen sollte den Großteil der ersten Optimierungswelle bis zu den Ergebnissen des Oktober-Quartals hinter sich gelassen haben und es entstünden "grüne Triebe", angeführt von einer vertieften Branchen-Vertikalisierung und neuen Produkten.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Snowflake-Aktie mit einem Kursziel von 191 USD bestätigt. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:148,60 EUR 0,00% (20.11.2023, 13:04)