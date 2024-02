NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

230,93 USD +0,69% (26.02.2024, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (27.02.2024/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) im Vorfeld der Q4-Ergebnisse weiterhin mit "buy" ein.D.A. Davidson sehe mehrere vorteilhafte kurz- und langfristige Treiber für Snowflake und stelle fest, dass man mehr Überzeugung in Snowflakes Fähigkeit gewonnen habe, von der Revolution der künstlichen Intelligenz zu profitieren, da die Roadmap für die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich kohärenter werde. D.A. Davidson habe hinzugefügt, dass seine firmeneigene Analyse von Entwicklerdaten darauf hindeute, dass Snowflake gut positioniert sei, um zusätzliche Anteile am Daten- und KI-Markt zu gewinnen.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von Snowflake weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 220 auf 260 USD. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:216,00 EUR +1,41% (27.02.2024, 13:59)