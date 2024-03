NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

189,3276 USD +0,56% (01.03.2024, 16:26)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Die Kombination aus einem CEO-Wechsel und der niedriger als erwarteten Wachstumsprognose für das GJ25 sei ein harter Schlag für die Investoren gewesen, der nicht gut bei den Anlegern ankommen werde, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das Analysehaus räume ein, dass zu diesem Zeitpunkt mehr Geduld erforderlich sein werde. Auf Sicht von sechs bis 12 Monaten sei das Evercore ISI allerdings der Ansicht, dass sich das Risiko-Rendite-Verhältnis angesichts des starken Rückschlags immer noch nach oben verschiebe.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 250 auf 225 USD reduziert. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:174,20 EUR +0,11% (01.03.2024, 16:39)