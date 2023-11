NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

186,57 USD +6,42% (30.11.2023, 21:28)



ISIN Snowflake-Aktie:





WKN Snowflake-Aktie: A2QB38





Ticker-Symbol Snowflake-Aktie: 5Q5





NYSE-Symbol Snowflake-Aktie: SNOW





Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:D.A. Davidson & Co. rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) und erhöht. das KurszielDer Software-Konzern habe ein starkes Quartal verzeichnet, das durch ein über den Erwartungen liegendes Wachstum des Produktumsatzes gekennzeichnet gewesen sei, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem sei die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben worden, was es weiterhin zeige, dass Snowflake sowohl kurz- als auch langfristig gut aufgestellt sei. D.A. Davidson & Co. bleibe bei seiner Ansicht, dass Snowflake derzeit einer der besten Namen in der Softwarebranche sei, mit einer Chance, die besser als die meisten anderen sei, ein bemerkenswerter Gewinner in einer Welt zu sein, in der Daten die heißeste neue Ware seien.D.A. Davidson & Co. hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy" für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 220 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:171,80 EUR +7,38% (30.11.2023, 21:37)