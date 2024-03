NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

189,3276 USD +0,56% (01.03.2024, 16:26)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) nach dem Q4-Bericht weiterhin mit "overweight" ein, senken aber das Kursziel von 200 USD auf 170 USD.JPMorgan sei der Meinung, dass die Snowflake-Aktie zu viel Selbstgefälligkeit an den Tag gelegt habe und zu Recht einige Zeit auf der Strafbank verbringen werde, da der Konsumtrend des Unternehmens im Juli- und Oktober-Quartal stärker angezogen habe. Das Analysehaus sehe jedoch das Potenzial, dass "risikoärmere Prognosen" im weiteren Verlauf des Jahres für eine Verbesserung des Umfelds sorgen könnten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Snowflake-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:174,20 EUR +0,11% (01.03.2024, 16:39)