NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

156,82 USD -0,10% (18.03.2024, 17:33)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (18.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Monness, Crespi, Hardt & Co.:Brian White, Analyst von Monness, Crespi, Hardt & Co., streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Das katastrophale Q4 des Data-Cloud-Unternehmens habe eine "Lawine der Skepsis" ausgelöst, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei der Ansicht, dass das Geschäftsjahr 2025 für Snowflake ein schwieriges Jahr werden werde, stufe die Aktie aber aufgrund der Bewertung nach dem jüngsten Ausverkauf hoch. Während der Markt der generativen KI-Propaganda zunehmend misstrauisch gegenüberstehen werde, sei Snowflake für Technologietrends langfristig gut positioniert. Er füge allerdings hinzu, dass die Margen des Unternehmens mau seien, die Bewertung hoch sei und die dunkelsten Tage des wirtschaftlichen Abschwungs noch vor uns lägen.Brian White, Analyst von Monness, Crespi, Hardt & Co., hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Snowflake-Aktie von "sell" auf "neutral" hochgestuft, ohne ein Kursziel zu nennen. (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:144,00 EUR 0,00% (18.03.2024, 17:34)