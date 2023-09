NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

159,84 USD +1,49% (07.09.2023)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (08.09.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von D.A. Davidson:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) mit einer Kaufempfehlung auf.Snowflake sei seit langem der branchenführende Anbieter von Cloud-Data-Warehouses und habe seine Produktpalette erweitert, um zusätzliche Arbeitslasten zu erfassen, insbesondere im Bereich des maschinellen Lernens. Trotz der Cloud-Optimierung befinde sich Snowflake weiterhin in einer vorteilhaften Position, da es klassenbeste Wachstumsraten aufweise und als Cloud-Datenunternehmen gut positioniert zu sein scheine, um von der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zu profitieren.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. bewerten die Snowflake-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute 200,00 USD. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:149,40 EUR -0,13% (08.09.2023, 11:03)