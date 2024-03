NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (04.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten vom Investmenthaus RBC Capital Markets stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unverändert mit "outperform" ein.Snowflake habe ein solides Quartal gemeldet, obwohl die Aktie nach den Ergebnissen aufgrund einer konservativen anfänglichen GJ25-Guidance und eines CEO-Wechsels gefallen sei, so RBC in einer Research Note. Das Jahr 2024 sollte zunehmend Stabilität und schließlich eine Verbesserung der Cloud-Ausgaben zeigen, die teilweise von einfacheren Vergleichen profitieren würden.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von Snowflake weiterhin mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 255 auf 246 USD. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:165,80 EUR -3,83% (04.03.2024, 15:42)