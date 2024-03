NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

153,13 USD -2,03% (19.03.2024, 14:35)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (19.03.2024/ac/a/n)



Snowflake verfüge nicht über einen klaren Vorteil im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz, was ein Risiko für die Umverteilung von Budgets darstelle, das die aktuelle Bewertung der Aktie nicht widerspiegele, so Redburn in einer Research Note. Die Firma sage, dass die architektonischen Beschränkungen des Unternehmens es anfällig für zukünftige Trends machen würden. Die jüngste Gewinnwarnung deute auf anhaltenden Gegenwind hin, da sich die Optimierung vom Speicher auf den Verarbeitungskern der Plattform verlagere, so Redburn. Redburn sei außerdem der Ansicht, dass die Markterwartungen über das laufende Jahr hinaus "zu optimistisch" bleiben würden.

Die Analysten von Redburn Atlantic stufen die Aktie von Snowflake von "neutral" auf "sell" zurück. Das Kursziel werde von 180 auf 125 USD gesenkt. (Analyse vom 19.03.2024)