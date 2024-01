NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

195,62 USD -0,90% (11.01.2024)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) von "overweight" auf "equal weight" herab.Nach einem starken Jahr 2023 müsse die Software im Jahr 2024 das Versprechen der künstlichen Intelligenz und des Aufschwungs einlösen, so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass die größeren Unternehmen besser positioniert seien, um dies zu tun. Nach einem starken Jahr 2023 für die Aktien stufe Barclays Elastic und Snowflake herab. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sitzplatzbasierte Modelle weiterhin Schwierigkeiten haben würden, weshalb sie Zoominfo Technologies und Jamf Holding auf "equal weight" und Walkme auf "underweight" herabstufen würden.Die Analysten von Barclays stufen die Snowflake-Aktie von "overweight" auf "equal weight" zurück. Das Kursziel laute nach wie vor 198,00 USD. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:175,40 EUR -1,68% (12.01.2024, 12:35)