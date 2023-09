unter folgendem Link.



Börsenplätze Snowflake-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

152,40 EUR -0,52% (15.09.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

162,41 USD -0,35% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (16.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Die Begeisterung für künstliche Intelligenz veranlasse viele Anleger dazu, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die im Jahr 2023 zu den Gewinnern gehören könnten. Doch nicht jeder an der Wall Street glaube an den kurzfristigen Hype. "Wir wollen das Potenzial der KI, neue Produkte und Funktionen hervorzubringen, nicht herunterspielen, aber wir glauben, dass der Markt sich selbst vorausgeeilt ist, was den Zeitpunkt angeht, wann die Einnahmen aus KI-Softwareprodukten an Fahrt gewinnen werden", habe HSBC-Analyst Stephen Bersey geschrieben.Die Wall Street und die Anleger hätten in den letzten Monaten Aktien von KI-fokussierten Unternehmen hochgejubelt, da die Technologie verspreche, die Arbeitsweise der Unternehmen in allen Sektoren zu verändern und gleichzeitig ihre gesamten adressierbaren Märkte zu vergrößern. Von diesem Thema hätten Technologieaktien profitiert. Bersey sehe in der KI zwar ein Werkzeug, das viele Softwarelösungen verbessern könne, aber die Ungewissheit in Bezug auf die Investitionen in diese Werkzeuge und deren kurzfristige Implementierung veranlasse HSBC zu einem konservativeren Ansatz. "Sicherlich erwarten wir Beispiele für frühe Produkte und Einsätze, aber wir glauben, dass sie begrenzt sein werden, da das wahre Potenzial von KI, ernsthaft auf breiter Basis monetarisiert zu werden, noch einige Jahre auf sich warten lässt", habe er geschrieben und die Coverage von zehn Unternehmen eingeleitet, darunter sechs mit einer Kaufempfehlung.Dennoch bezeichnete Bersey Snowflake aufgrund seines Data-Warehousing-Geschäfts, das für die Bereitstellung großer Datenmengen erforderlich sei, als "gut aufgestellt" für KI. Diese Notwendigkeit sollte auch den Aktien von Oracle zugutekommen, zusammen mit seinen cloudbasierten Unternehmenssoftware-Segmenten, die für die Automatisierung von Geschäftsanforderungen erforderlich seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU