NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

183,66 USD +4,76% (30.11.2023, 16:18)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie: A2QB38

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie: 5Q5

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie: SNOW

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) an.US-Softwarekonzern habe ein gesundes Beat-and-Raise-Quartal verzeichnet, da Produktumsatz und Betriebsergebnis deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sei angehoben worden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse und Kommentare von Snowflake würden zu einer wachsenden Anzahl von Daten beitragen, die darauf hindeuten würden, dass das Schlimmste der außerordentlichen Optimierungen und des allgemeinen Unwohlseins, das die Cloud-Infrastruktur ersticke, überstanden sei.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 170 auf 200 USD erhöht. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:166,60 EUR +4,12% (30.11.2023, 16:30)