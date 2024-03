NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (01.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Snowflake habe insgesamt gesunde Q4-Ergebnisse gemeldet, obwohl der ursprüngliche GJ 2025-Ausblick enttäuschend gewesen sei, und einen neuen CEO, Sridhar Ramaswamy, angekündigt, der sich wahrscheinlich auf die Beschleunigung der KI/ML-Angebote konzentrieren werde, die derzeit in das Snowpark-Entwicklungsangebot integriert würden, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. BofA Securities behalte seine neutrale Einstufung bei, bis die Stabilität der Verbrauchertrends und die Fortschritte bei wichtigen KI-Initiativen besser erkennbar seien.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 265 auf 212 USD reduziert. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:175,40 EUR +0,80% (01.03.2024, 13:56)