Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (24.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Nach dem brutalen Abverkauf habe der US-Titel zu einem dynamischen Rebound angesetzt und sei in der Spitze um knapp 63 Prozent geklettert. Danach sei es erneut zum Rücksetzer gekommen. Heute Abend nach Schließung der US-Börsen werde der Anbieter von Data-Warehouse-Lösungen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.Die Analysten würden im dritten Quartal ein Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von 73 Prozent auf 468 Mio. Dollar erwarten. Die Produkt-Erlöse sollten dabei bei 438 Mio. Dollar liegen. Die restlichen Einnahmen sollten auf die Professional Services entfallen.Damit dürfte sich das Wachstum von Snowflake weiter verlangsamen. Laut den Analysten von Bloomberg Intelligence sei das verbrauchsbezogene Preismodell von Snowflake anfälliger gegenüber Unsicherheiten im Makroumfeld als das abobasierte Preismodell der Wettbewerber. Grund: Die Nutzer könnten beim verbrauchsbezogenen Preismodell ("Pay per use") schneller ihre Ausgaben reduzieren.Auch die Zahl der Kunden solle in Q2 nur noch um 33 Prozent auf 6.752 zulegen. Das liege aber vor allem an dem längeren Verkaufszyklus mit Unternehmenskunden.Vor den Zahlen bleibe das Gros der Wall-Street-Experten bullish für die Snowflake-Aktie. Insgesamt gebe es aktuell laut "Bloomberg" 26 Kaufempfehlungen, neun neutrale Stimmen und nur eine bearishe Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 198,60 Dollar, was einem Kurspotenzial von 30 Prozent entspreche.Snowflake wachse trotz des schwierigen Makroumfelds weiterhin schneller als seine Konkurrenten und sei auf dem besten Wege, die Marktführerschaft bei der Data-Warehouse-Software zu erlangen.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten die Zahlen abwarten. (Analyse vom 24.08.2022)