Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

173,20 EUR +8,25% (30.11.2023, 13:54)



NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

175,32 USD +2,20% (29.11.2023, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) weiterhin mit dem Rating "overweight".Snowflake habe die Erwartungen übertroffen und die Prognose erhöht. Das Unternehmen stelle fest, dass das Wachstum des Produktumsatzes im 3. Quartal um 34% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei und die Prognose um 23 Mio. USD übertroffen habe, wobei die Umsatzsteigerung von 4% auf die stärkste Konsumaktivität seit zwei Jahren zurückzuführen sei.Noch wichtiger sei, dass die Konsumaktivität auch im vierten Quartal gesund geblieben sei, was zu einer Erhöhung der Prognose um 22 Mio. USD bei einem Wachstum von 29% gegenüber dem Vorjahr geführt habe, so Piper. Nach acht aufeinander folgenden Quartalen mit moderatem Wachstum sei das Unternehmen ermutigt durch die ersten Anzeichen einer Erholung des Konsums bis 2024.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Snowflake unverändert mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 195 auf 220 USD an. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie: