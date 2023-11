NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (30.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) weiterhin mit "buy" ein.Die Ergebnisse für das dritte Quartal von Snowflake hätten deutlich über den hohen Erwartungen gelegen, während die Diskussion in der Telefonkonferenz von einer breit angelegten Stärke des Konsums geprägt gewesen sei, die sich im dritten Quartal bis in den Oktober und November fortsetzen werde, so Needham in einer Research Note. Das stabilisierte und sich verbessernde Konsumumfeld werde Snowflake kurzfristig einen Umsatzanstieg bescheren, so das Unternehmen weiter.Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Snowflake weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 216 auf 225 USD. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:173,20 EUR +8,25% (30.11.2023, 13:54)