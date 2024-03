NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

158,92 USD -2,09% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (15.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Guggenheim Securities:John DiFucci, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) von "sell" auf "neutral" hoch.John DiFucci sei der Ansicht, dass Snowflake eine Vielzahl von Herausforderungen vor sich habe, der die Sorgen der Investoren weiter nähren werde, und dies werde sich wahrscheinlich nicht so bald auflösen. Dennoch glaube Guggenheim, dass es ein wertvoller Vermögenswert bleiben werde. Jeder Erfolg in angrenzenden Technologien würde diesen Wert wahrscheinlich erhöhen, so der Analyst in einer Research Note. Guggenheim sei der Ansicht, dass Snowflakes kurzfristige Modellkonfiguration attraktiv aussehe, insbesondere im ersten Quartal des Geschäftsjahres, da die Partnerprüfungen auf Optimismus hindeuten würden, der sich in den kommenden Quartalen in Konsum niederschlagen könnte.John DiFucci, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie von Snowflake von "sell" auf "neutral" hoch. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:146,60 EUR +0,41% (15.03.2024, 12:56)