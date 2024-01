NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

189,12 USD -4,96% (02.01.2024, 22:00)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (02.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW).Er gehe mit einem höheren Grad an Optimismus für Anwendungssoftware ins Jahr 2024, basierend auf sich stabilisierenden Nachfragefundamentaldaten nach zwei Jahren der Mäßigung, einem sinkenden Zinshintergrund, der mehr Appetit auf Wachstumsaktien wecke, neuem säkularem Rückenwind für Cloud und Daten, der durch einen Generationswechsel zu KI angetrieben werde, optimistischen CIO-Umfragen, die eine Beschleunigung der Cloud- und KI-Ausgabenabsichten zeigen würden, und günstigen Risiko-Ertrags-Szenarien für 2025-Metriken, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Zu den Top-Ideen von Piper Sandler für 2024 würden Workday, Snowflake, Monday.com, Klaviyo und Global-e Online gehören.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Snowflake-Aktie bestätigt und das Kursziel von 220 auf 250 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:173,00 EUR -4,95% (02.01.2024, 22:26)