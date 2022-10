Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Snap: Das langsamste vierteljährliche Umsatzwachstum in der Geschichte - Werbesektor unter Druck - AktiennewsSnap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) enttäuschte die Wall Street erneut mit rückläufigen Gewinnen und einem Abschlag von 27% auf seine Aktien vor Börseneröffnung, so die Experten von XTB.Die schwächeren Ergebnisse von Snap könnten ein Vorzeichen dafür sein, dass sich der wirtschaftliche Abschwung vertiefe und die schlechte Stimmung auf andere Unternehmen übergreife, bei denen Werbung eine wichtige Rolle für das Geschäftsmodell spiele. Zu den Verlierern im vorbörslichen Handel würden Alphabet Pinterest und Twitter gehören. Die Gesamtverluste bei der Kapitalisierung von Unternehmen im Bereich soziale Medien und Werbung hätten bereits fast 42 Milliarden Dollar erreicht, wobei allein der NASDAQ fast 1% verloren habe.Das Unternehmen habe die Prognosen der Analysten für den Gewinn pro Aktie übertroffen, jedoch die Umsatzschätzungen verfehlt: Gewinn pro Aktie (EPS): 0,08 Dollar vs. Prognose -0,02 Dollar (Refinitiv), Umsatz: 1,13 Milliarden Dollar vs. 1,14 Milliarden Dollar (Refinitiv), Anzahl der aktiven Nutzer: 363 Millionen vs. 358,2 Millionen erwartet (StreetAccount).Der Vorstand des Unternehmens habe ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 500 Millionen Dollar genehmigt. Die Umsätze seien im Jahresvergleich um 6% gestiegen, doch zum ersten Mal seit dem Börsengang 2017 habe der Wert des Wachstums im einstelligen Bereich gelegen. Der Nettoverlust (trotz des Ausweises eines bereinigten Gewinns) habe sich fast auf 360 Millionen Dollar vervierfacht, was zum Teil auf einen Restrukturierungsaufwand in Höhe von 155 Millionen Dollar zurückzuführen sei.Das dritte Quartal sei das langsamste vierteljährliche Umsatzwachstum in der Geschichte von Snap gewesen. Sinkende Werbeausgaben in einem Umfeld galoppierender Inflation und geringerer Verbraucherausgaben würden Unternehmen belasten, die dank der Großzügigkeit der Werbekunden, die durch steigende Verkaufszahlen ermutigt worden seien, erhebliche Gewinne hätten einfahren können. Darüber hinaus habe Snap auch mit dem zunehmenden Wettbewerb, der Politik von Apple , Display-Anzeigen zu blockieren, und makroökonomischen Turbulenzen zu kämpfen. Nach Angaben von Snap kürze ein beträchtlicher Teil der US-Unternehmen ihre Marketingbudgets in einem ungünstigen Marktumfeld.Nächste Woche würden unter anderem Meta Platforms und Alphabet ihre Ergebnisse vorlegen. Der Bericht von Snap schaffe einen ungünstigen Hintergrund für die Marktstimmung im Vorfeld wichtigerer Veröffentlichungen, obwohl laut den Analysten von Evercore ISI ein beträchtlicher Teil der negativen Faktoren nur für das Geschäftsmodell von Snap und das Unternehmen selbst spezifisch sei. Die Analysten von Jefferies für den Werbesektor hätten hingegen betont, dass es schwierig sei, zu erkennen, welche der negativen Faktoren, die Snap belasten würden, nur vorübergehend seien, und dass die Unsicherheit Kursabschläge begünstige. In der Zwischenzeit könnten sich die Einnahmen im Werbesektor um die größten Akteure, Alphabet (Google) und Meta Platforms, konsolidieren, was sie widerstandsfähiger macht. (News vom 21.10.2022)