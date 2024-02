NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

11,11 USD +0,09% (09.02.2024, 22:00)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs senken das Kursziel für die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) von 15,00 auf 13,50 USD.Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal hätten am oberen Ende der zuvor gegebenen Umsatzprognose gelegen, aber die Kommentare zu Umsatzwachstum und bereinigtem EBITDA würden gedämpfter als die Erwartungen für eine Erholung bleiben, da Snap immer noch stark auf Markenwerbetrends ausgerichtet sei. Das Unternehmen sage, dass der geschäftliche Übergang des Unternehmens noch nicht abgeschlossen sei.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie von Snap weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:10,38 EUR +0,78% (12.02.2024, 12:56)