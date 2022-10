Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

8,27 EUR -25,19% (21.10.2022, 11:35)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,81 USD -0,41% (20.10.2022)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Aktuelle Zahlen zum Geschäft der Foto-App Snapchat würden die Anleger in die Flucht treiben. Die Aktie sei in einer ersten Reaktion um rund ein Viertel eingebrochen, nachdem die Betreiberfirma Snap für das vergangene Quartal das bisher langsamste Umsatzwachstum und einen deutlich höheren Verlust habe melden müssen.Snap habe am Donnerstag auf "erheblichen Gegenwind" für das Geschäft verwiesen, unter anderem weil Werbekunden wegen Konjunktursorgen die Marketingbudgets gekürzt hätten. Der Umsatz von Snap habe im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar (1,15 Mrd. Euro) zugelegt. Noch im ersten Vierteljahr dieses Jahres habe die Zuwachsrate bei 38 Prozent gelegen, davor seien auch 50 oder 60 Prozent üblich gewesen. Der Quartalsverlust habe sich auf 359,5 Millionen Dollar ausgeweitet, von knapp 72 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Die Zahl täglich aktiver Nutzer sei unterdessen binnen drei Monaten von 347 auf 363 Millionen gewachsen.Snap verweise auch auf verstärkte Konkurrenz um Online-Werbeausgaben mit anderen Diensten wie Tiktok. Außerdem würden Snapchat immer noch die Maßnahmen von Apple zum besseren Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen machen. App-Betreiber müssten Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis fragen, wenn sie ihr Verhalten quer über verschiedene Anwendungen hinweg würden verfolgen wollen. Viele Nutzer hätten dies abgelehnt - und das torpedierte zahlreiche Geschäftsmodelle bei Online-Werbung.Tim Temp von "Der Aktionär" rät bei der Snap-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 21.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link