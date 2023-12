Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

16,92 USD -0,12% (15.12.2023)



US83304A1060



A2DLMS



1SI



SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Seit Anfang November kenne die Snap-Aktie kein Halten mehr, sie steige und steige. Verschnaufpause? Fehlanzeige! Stattdessen notiere sie am Montag im vorbörslichen Handel erneut mehr als zwei Prozent im Plus. Grund dafür sei, dass Guggenheim den Technologiewert mit einem Upgrade versehen und das Kursziel mehr als verdoppelt habe.Guggenheim habe seine Einschätzung von "neutral" auf "buy" geändert und das Kursziel von 9,00 auf 23,00 Dollar angehoben. Damit sehe die Bank nun ein Potenzial von rund 36 Prozent für die Aktie der Snapchat-Mutter. Analyst Michael Morris gehe davon aus, dass das Umsatzwachstum von Snap die Erwartungen übertreffen werde. Die gegenwärtigen Konsenserwartungen würden das Tempo des Umsatzwachstums im Jahr 2024 und darüber hinaus unterschätzen.Damit reihe sich Guggenheim unter anderem neben Wells Fargo und Jefferies ein. Beide Analysehäuser hätten ihre Einschätzungen und Kursziele zuletzt angepasst und weitere könnten folgen. Mittlerweile würden nur noch vier der 45 von Bloomberg befragten Analysten dazu raten, die Aktie zu verkaufen. Zehn von ihnen hingegen würden zum Kauf raten, während das Papier für 31 Experten eine Halteposition sei. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 11,94 Dollar rund 30 Prozent unter dem aktuellen Preis. Das dürfte angesichts der Kehrtwende einiger Analysten allerdings mehr für weitere Kursziel-Anpassungen sprechen als einen Einbruch der Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: