NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

8,60 USD -1,04% (25.09.2023, 22:02)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie: A2DLMS

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie: 1SI

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie: SNAP

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (26.09.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Mohammed Khallouf von HSBC:Mohammed Khallouf, Analyst von HSBC, stuft die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "reduce" ein.Snap habe mit einem ungünstigen Klima in der Werbeindustrie und der Social-Media-Landschaft zu kämpfen, die sich in Richtung der von TikTok populär gemachten kreativen Kurzmedieninhalte bewege, so der Analyst in einer Research Note. Der Analyst sei der Ansicht, dass die "wachsende Kluft" in Bezug auf Inhalte, Nutzerengagement, Werbelösungen und finanzielle Ressourcen zwischen den führenden Unternehmen und Snap einen erfolgreichen Turnaround des Unternehmens wahrscheinlich ausschließe.Mohammed Khallouf, Analyst von HSBC, startet die Coverage der Aktie von Snap mit "reduce" und dem Kursziel von 7,50 USD. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:8,03 EUR -1,05% (26.09.2023, 11:41)