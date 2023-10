NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (26.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von der Citigroup:Citigroup nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien mit täglich aktiven 406 Mio. Nutzern, einem Umsatz, der 7% über dem Konsens liege, und einem positiven EBITDA, besser als erwartet ausgefallen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Citigroup sei ermutigt durch die sich verbessernden Engagement-Trends mit einem Anstieg der Spotlight-Zeit um 200% im Vergleich zum Vorjahr. Der Turnaround von Snap stehe allerdings noch am Anfang. Citigroup weise darauf hin, dass das Unternehmen ein langsameres DAU-Wachstum bei zunehmender Marktdurchdringung in seinen Kernmärkten erwarte, während der Konflikt im Nahen Osten einige Unternehmen dazu veranlasst habe, ihre Ausgaben zu pausieren, was die Visibilität beeinträchtige.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Snap-Aktie mit einem Kursziel von 11 USD bestätigt. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:8,605 EUR -0,98% (26.10.2023, 14:03)